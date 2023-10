Gemeinderat Franz Hofbauer-Lagler sammelt Spenden für die Jugend

Mit selbstgemachten Gestecken und Blumensträußen will Franz Hofbauer-Lagler, parteiloser Gemeinderat in Schwarzau am Steinfeld, nicht nur den Käufern eine Freude machen. Den Erlös möchte er nämlich in die Jugend investieren. Genauer gesagt in den Skaterpark der Gemeinde. „Die Jugend war bei uns immer ein Stiefkind. Darum habe ich einmal mit den Skatern gesprochen und nachgefragt, was ihnen fehlt“, erzählt Hofbauer-Lagler.

Schnell war klar: Der Skaterpark an sich ist zwar noch funktionstüchtig und wird regelmäßig gewartet, ein neues Skatermodul würde die Herzen der Jugendlichen aber doch wieder etwas höher schlagen lassen. Um dies zu ermöglichen startete Hofbauer-Lagler wieder den Verkauf von selbstgestaltetem Blumenschmuck. „Die ersten Tage ist es schon sehr gut gelaufen“, freut sich der Gemeinderat. Die Aktion selbst läuft noch bis 22. Dezember.

„Jeder Jugendliche, der eine Stunde weniger am PC sitzt, ist ein gewonnener Jugendlicher“, will Hofbauer-Lagler die Jugend mit dem neuen Skatermodul zu mehr Bewegung animieren. Erhältlich ist der Blumenschmuck täglich von 14 bis 19 Uhr in der Austraße 306 in Schwarzau. Zudem wird es einige Exemplare auch beim Leopoldiheurigen der Freiwilligen Feuerwehr Schwarzau sowie im Café B54 geben. „Vielen Dank schon jetzt an alle Spenderinnen und Spender“, so Hofbauer-Lagler.