Neuer Generationenwohnbau auf ehemaligem Tankstellen-Gelände

„Wir stehen hier auf einem ganz besonderen Platz“, freute sich ÖVP-Bürgermeisterin Evelyn Artner beim Spatenstich ein ganz besonderen Wohnbauprojektes in Schwarzau am Steinfeld. Dort, wo früher die Tankstelle Taschler sowie das Wirtshaus Taschler Leute zusammenbrachte, soll nun ein Generationenwohnbau die älteren Menschen im Ort vereinen.

In den kommenden Monaten sollen direkt an der Wechselbundesstraße, mitten im Ort, 16 barrierefreie Wohneinheiten entstehen. Hinter dem Projekt steht die SGN in Zusammenarbeit mit den Firmen Vario Haus und Pusiol aus Gloggnitz. Gebaut wird unter dem Titel „Begleitetes Wohnen“. Gedacht ist dieses Angebot für Menschen ab dem 60. Lebensjahr sowie Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen.

Im Erdgeschoß entstehen sieben, im ersten Stock neun Wohneinheiten, die alle über einen Lift barrierefrei erreichbar sind. Jede Einheit verfügt über einen großzügigen Wohn-Küche-Bereich, ein Schlafzimmer sowie Nebenräume. Während jene Wohnungen im Erdgeschoß über eine Terrasse verfügen, bekommen die restlichen einen erkerartigen Vorbau mit französischen Fenstern mit fixem Unterteil. Pkw-Abstellplätze sowie ein Gemeinschaftsraum, angrenzend an den Eingangsbereich, sind ebenfalls vorgesehen.

ÖVP-Bürgermeisterin Evelyn Artner zeigte sich glücklich, ob der Wahl des Standortes: „Das hier war ein Treffpunkt für Generationen, das war der Familie Taschler auch immer wichtig. Ältere Generationen, die vielleicht schon alleine lebten, können hier wieder zusammenfinden.“ Als ein besonderes Bauprojekt beschrieb es auch ÖVP-Landtagsabgeordneter Hermann Hauer: „Das Projekt ist über die Jahre gewachsen und wird die Gemeinde noch weiter aufwerten.“