Die Spielplätze in Schwarzau sowie dessen Ortsteilen Guntrams und Föhrenau führen innerhalb der Gemeinde zu Diskussionen. Die SPÖ fordert von Neo-Bürgermeisterin Evelyn Artner (ÖVP) rasches Handeln. Diese kann allerdings nicht so entscheiden wie ein normaler Ortschef.

Mit der konstituierenden Sitzung nach der Gemeinderatswahl im Jänner wurde in Schwarzau am Steinfeld alles auf den Kopf gestellt. Die SPÖ musste trotz absoluter Mehrheit den Bürgermeisterposten an die ÖVP abgeben. Es folgte ein Rücktritt aller SPÖ-Gemeinderäte – und somit stehen am 7. Juni Neuwahlen an. „Da mir jetzt die Zweidrittelmehrheit fehlt, muss ich viele Entscheidungen vorher rechtlich prüfen lassen“, so Evelyn Artner zur NÖN.

Auch bei den Spielplätzen in Schwarzau, Guntrams und Föhrenau sei das der Fall. Hier fordert nun die SPÖ mit Spitzenkandidat und Ex-Vizebürgermeister Klaus Hofer eine schnelle Umsetzung: „Ich habe das gesamte Projekt für den neuen Spielplatz Schwarzau und die Adaptierung in Guntrams und Föhrenau fertig ausgearbeitet, es liegt auch ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss vor und die Finanzierung ist gesichert!“ 100.000 Euro sollen in die Spielplätze und einen Motorikpark fließen. „Es ist nicht so, dass alles seit drei Monaten fertig am Tisch liegt. Die letzten Gespräche gab es erst im Februar. Da war auch Klaus Hofer dabei. Denn zu Beginn sollten die 100.000 Euro nur in Schwarzau investiert werden. Mir war es aber wichtig, dass wir auch für Guntrams und Föhrenau etwas machen“, so ÖVP-Ortschefin Evelyn Artner.

Die Spielplätze würden wahrscheinlich rascher umgesetzt werden als der Motorikpark, denn: „Ich muss dazu einen Pachtvertrag beschließen. Dafür brauche ich aber eine Zweidrittelmehrheit“, so Artner.