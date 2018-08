Durch vereinsinterne Umstrukturierungsmaßnahmen haben sich Theatergruppen-Obmann und Vorsitzender Leopold Lappinger sowie dessen Vorstand entschlossen, nun den Verein „Teatro Allegro“ aufzulösen.

Gleichzeitig wurde bei einer Generalversammlung ein neuer Verein gegründet. Einstimmig wurde Leopold Lappinger zum Obmann für die nächsten fünf Jahre gewählt, Sylvia Franz zur Kassierin und Michaela Lappinger zur Schriftführerin. Diese drei bilden nun auch den Vorstand des neuen Vereines „Kulisse-Schwarzau“, Laientheatergruppe Schwarzau am Steinfeld.

Fleißige Proben für Herbst-Vorstellungen

Dieser Verein hat nach wie vor das Ziel, das kulturelle und gesellschaftliche Leben der Gemeinde Schwarzau am Steinfeld aktiv mitzugestalten. Dazu wird es auch weiterhin jährliche Vorstellungen und Teilnahmen am Ferienspiel, aber auch diverse Veranstaltungen und Workshops zum Thema „Sprechen vor Publikum“ geben.

Dazu der erneut gewählte Obmann Leopold Lappinger: „Es wird bereits fleißig für die kommenden Herbst-Vorstellungen des Stückes ,Für die Familie kann man nichts‘ geprobt und es macht auch wieder richtig Spaß. Die Vorstellungen finden dann am 27. Oktober in Lanzenkirchen (Bezirk Wr. Neustadt) sowie am 10. und 11. November in Schwarzau am Steinfeld statt!“