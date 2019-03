Ein Unfall am Abend des 21. Septembers des Vorjahres auf der B 54 in Schwarzau hatte nun ein gerichtliches Nachspiel. Ein 66-jähriger Pensionist aus Wien hatte an diesem Tag einen Unfall mit einem Motorradfahrer verursacht. Da die Alkoholkontrolle – zwar nur ganz knapp, aber doch – über 0,8 Promille ausfiel, musste sich der Mann nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

„Ich sah den Wagen wegfahren und dachte mir ,Nein, nicht wirklich‘, weil es zu knapp zum Ausweichen war.“

Der 43-jährige Motorradfahrer, der beim Unfall verletzt wurde.

Der Angeklagte zeigte sich voll geständig und gab an, dass er bei einem Heurigen die Wirkung des Mosts völlig unterschätzt habe. Beim Abbiegen von der Wechselbundesstraße (B54) nach links, habe er dann die vier entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen, und so sei es damals zur Kollision mit dem ersten Fahrer gekommen. Der Angeklagte: „Ich kenne die Straße und die Kreuzung, wie das passiert ist, kann ich mir nicht erklären.“ Einzig ein hinter ihm fahrender und „drängelnder“ Autofahrer habe ihn etwas abgelenkt und dann auch rechts überholt, „vielleicht habe ich mich da erschreckt.“ Nichtsdestotrotz sah er seine Schuld ein und entschuldigte sich sowohl beim Gericht als auch beim Opfer.

Der 43-jährige Motorradfahrer schilderte dann vor dem Richter den Unfall: „Wir waren vier Motorräder und fuhren etwas versetzt geradeaus. Ich sah den Wagen zum Abbiegen wegfahren und dacht mir noch ‚Nein, nicht wirklich‘, weil es zu knapp zum Ausweichen war. Dann habe ich eine Erinnerungslücke.“ Der Mann erlitt bei dem Unfall eine Gehirnerschütterung, eine Schulterverrenkung und mehrere Prellungen.

Der Angeklagte wurde – nicht rechtskräftig – zu einer Geldstrafe von 720 Euro und fünf Monaten bedingt verurteilt, weil er trotz Gegenverkehrs abbiegen wollte.