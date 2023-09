Schrattenbach Von Traktor überrollt: Opfer rief noch selbst Rettungskette in Gang

Vom Notarzthubschrauber wurde der Mann ins Krankenhaus geflogen. Foto: ÖAMTC

I n Hornungstal in der Gemeinde Schrattenbach wurde am Donnerstagabend ein 67-Jähriger vom eigenen Traktor überrollt. Er wurde mit schweren Verletzungen in das Krankenhaus geflogen.