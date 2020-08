Gegen 9 Uhr wurden die Feuerwehren Schottwien, Maria Schutz und Breitenstein am Sonntag zu einem Verkehrsunfall mit Menschenrettung alarmiert. Aus unbekannter Ursache verlor ein Lenker auf der Hauptstraße im Gemeindegebiet von Schottwien die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte einen Betonblock am Straßenrand. Das Fahrzeug blieb nach mehrmaligen Überschlägen am Straßenrand liegen, berichtete die Freiwillige Feuerwehr Schottwien in einer Aussendung.

Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer dabei kaum verletzt und konnte durch Passanten betreut werden. In weiterer Folge konnte auch der Rettungshubschrauber wieder abbestellt werden. Ein Alkoholtest bei dem Fahrer verlief Angaben von Einsatzkräften zufolge positiv.

Im Einsatz standen drei Feuerwehren mit sechs Fahrzeugen und 30 Kameraden, ein Fahrzeug des ASB Ternitz sowie drei Streifen der Polizei Semmering und Gloggnitz.