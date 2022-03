Soldat verletzte sich bei nächtlicher Übung auf Rax .

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde die Bergrettung Reichenau zu einem Rettungseinsatz in den Seilbahngraben auf die Rax gerufen. Im Anschluss an eine Übung des Bundesheeres im Bereich Brandschneide rutschte ein Grundwehrdiener beim Abstieg über den Gsollhirnsteig auf einem Schneefeld aus und zog sich dabei eine schwere Verletzung am rechten Knöchel zu.