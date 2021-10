Wehren und Hubschrauber kämpfen gegen Waldbrand in Hirschwang

Aktuell (früher Montagnachmittag) stehen sieben Feuerwehren, zwei Hubschrauber des Innenministeriums sowie die Flugdienst-Basisgruppe bei einem Waldbrand in Hirschwang an der Rax (Gemeinde Reichenau, Bezirk Neunkirchen) im Einsatz, wie die Plattform "Einsatzdoku" meldet. Das Feuer wüte auf einem Felshang in extrem unwegsamen Gelände.