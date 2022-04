Payerbacher "Starmaniac" im Interview: "Adrenalin-Kick vor jeder Show"

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Ob „Zieh die Schuh aus“ von Roger Cicero, „Sign of the times“ von Harry Styles oder „Blame it on me“ von George Ezra – seit mehreren Wochen performt Sebastian Holzer aus Payerbach jeden Freitagabend einen oder mehrere Songs. Als Kandidat der ORF-Talenteshow „Starmania“ hat es der 21-Jährige unter die besten Sechs geschafft. Übermorgen folgt die nächste Show.

NÖN: Sie sind seit Wochen jeden Freitagabend Gast in sehr vielen heimischen Wohnzimmern, die „Starmania“-Auftaktsendung hatte bis zu 400.000 Zuseher. Was ist das für ein Gefühl, vor so vielen Menschen zu singen und zu performen?

Sebastian Holzer: Diese Frage hat mich – aber auch die anderen Kandidaten – am Anfang schon einigermaßen beschäftigt, man hat das immer im Hinterkopf. Mittlerweile muss ich aber sagen, dass man das vor Ort nicht so sehr mitbekommt. Es gibt intensive Proben vor jeder Show, ab Mittwoch stehen wir im Studio – es macht dann gar nicht so einen großen Unterschied, ob jetzt Show ist oder nicht.

Wie geht’s Ihnen vor einem Auftritt am Freitagabend?

Holzer: Mir geht’s sehr gut, ich bin von Haus aus eher ein ruhiger Typ und flippe da nicht gleich aus. Aber natürlich hab‘ ich vor jeder Show einen gewissen Adrenalin-Kick, das tut mir aber – nicht zuletzt gesanglich – gut, man ist mehr im Song drinnen.

Wie ist der Umgang mit den anderen Kandidatinnen und Kandidaten? Ist das eine rein freundschaftliche Basis oder spüren Sie einen gewissen Konkurrenzkampf?

Holzer: Für mich – und ich denke, ich kann da für alle sprechen – ist das nur Freundschaft, von Konkurrenzkampf bekomme ich gar nichts mit. Das war von Anfang an so und ich hatte bei keinem einzigen Kandidaten oder Kandidatin das Gefühl, dass man gegeneinander singt. Am Schluss zeigen wir jeden Freitag ganz Österreich gemeinsam, was wir unter der Woche gelernt haben.

Ein besonderer Moment war zweifelsohne jener Abend, an dem Sie das sogenannte „Friendship-Ticket“ bekommen haben (die übrigen Kandidaten durften einen bereits ausgeschiedenen Kandidaten „zurückholen“, Anm.). Als Sie wussten, dass Sie weiter sind: Was ging da in Ihnen vor?

Holzer: Das war anfangs schon schwierig. Ich habe an dem Abend eine Jazz-Nummer performt, was ja total meinem Genre entspricht, und hab‘ dafür auch sehr viel Lob bekommen. Das hat mich sehr bestärkt. Dass es dann nicht ganz gereicht hat und dass es dann gerade da so eng geworden ist – das war schon ein dreckiges Gefühl. Ich hab‘ nach der Sendung ein bissl gebraucht, um in den Feiermodus zu finden.

Sie sind jeden Freitag mit Lob, aber auch mit Kritik konfrontiert. Wie gehen Sie damit um?

Holzer: Ich denke, ich kann grundsätzlich recht gut mit Kritik umgehen. Wir haben ja unter der Woche sehr viele Coachings mit Profis, und ich halte sehr viel darauf, was diese Profis zu einem Auftritt sagen, etwa Vocal-Coach Monika Ballwein. Manchmal wird aus meiner Sicht ein wenig zu viel aufs Äußere geachtet. Josh (Juror, Anm.) hat letztens auch gesagt, dass es ja eigentlich um die Musik gehen sollte. Das habe ich sehr cool gefunden.

Sie sind jetzt unter den letzten Sechs – was ist Ihr Ziel?

Holzer: Am Anfang war ich noch ein wenig anders gestimmt: Ich war dabei, und das ist genug. Aber je länger man dabei ist, desto mehr hängt man an der ganzen Sache. Die besten Drei dürfen in der Live-Show einen eigenen Song präsentieren – das ist mein Ziel!

In Erinnerung geblieben ist vielen ein Dialog mit Jurorin Lily Paul-Roncalli darüber, dass Sie ein wenig zögerlich im Hinblick auf die große Karriere wirken würden. Was war damit gemeint?

Holzer: Ich denke, das war ein beiderseitiges Missverständnis, ich war anfangs auch mit der Fragestellung überfordert. Ich habe zugegeben, dass ich ein wenig zögerlich bin, was die große Karriere anlangt, weil ich noch das ein oder andere – etwa mein Studium – erledigen will. Manche hatten dann vielleicht den Eindruck: ,Der will das gar nicht.‘ Das stimmt nicht, das kam vielleicht zu wenig rüber.

Worauf dürfen sich die Zuschauer am Freitag freuen – verraten Sie uns schon etwas?

Holzer: Die Zuschauer erwartet eine Deutsch-Pop- und eine englische Nummer. Und das mit Live-Band. Das wird sehr fetzig! Deshalb schon jetzt der Aufruf: Bitte, bitte fleißig voten!

