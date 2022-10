Neuer Facharzt für Gemeinde Schottwien

Ab Oktober gibt es einen Neurologen in der Region: Facharzt Sebastian Rogalinski eröffnet seine Ordination im „Alten Doktorhaus“ an der Hauptstraße. Rogalinski, welcher momentan am Landesklinikum Hochegg als stationsführender Arzt auf einer Station mit MS-Schwerpunkt tätig ist, bietet seinen Patienten in seiner neuen Praxis umfassende Betreuung von der Anamnese über die neurologische Untersuchung bis hin zur Therapie.

„Durch meine Tätigkeit als Wahlarzt kann ich mir die notwendige Zeit nehmen, um die Beschwerden meiner Patienten einordnen zu können und ihnen somit auch unnötige Untersuchungen zu ersparen“

Sebastian Rogalinski

Die Praxis wird als Wahlarztpraxis geführt: „Durch meine Tätigkeit als Wahlarzt kann ich mir die notwendige Zeit nehmen, um die Beschwerden meiner Patienten einordnen zu können und ihnen somit auch unnötige Untersuchungen zu ersparen“, erklärt Rogalinski. In seiner Ordination werden neurologische Krankheitsbilder wie Schwindel, Kopfschmerzen, Multiple Sklerose, Schlaganfall, Parkinson und andere Bewegungsstörungen sowie Beschwerden rund um das Erkrankungsbild Demenz behandelt.

Die Sprechzeiten sind dienstags von 8 bis 12.30 Uhr, eine Terminvereinbarung ist unter der Nummer ( 0670/3577608 erwünscht.

Die Kosten für das Erstgespräch mit neurologischer Untersuchung betragen 110 Euro.

