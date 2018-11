Seit 2011 geht Michael Pawlowitsch, der Sohn des Seebensteiner Altbürgermeisters, seinem Hobby der Jagd nach. Sieben Jahre musste er warten, um nun seinen „Meisterschuss“ anbringen zu können: Am 3. November erlegte er eine Wildsau, die ohne Innereien 104 Kilogramm auf die Waage brachte – „das schießt man nicht alle Tage“, war auch der Meisterschütze nach seinem Treffer ein wenig baff.

Es hatte bereits die Morgendämmerung eingesetzt, als der 32-Jährige am Hochstand im Bereich des Seebensteiner Berges in der Nähe der Mülldeponie nach Wild Ausschau hielt: „Ich bin in dieser Nacht aber nicht speziell auf Wildschweine gegangen, das hat sich dann eher durch Zufall ergeben. Plötzlich sind vier Stück vor mir aufgetaucht“, erinnert sich der Industrieofenmaurer an den Moment der Momente. Voll konzentriert legte er sein Gewehr an und verpasst dem Tier aus etwa 60 Metern mit dem ersten Feuer sofort einen Blattschuss: „Sie war sofort tot“, so Pawlowitsch.

Weil das Wildschwein aber derart mächtig war, musste zuerst noch ein Freund zu Hilfe gerufen werden, um einen Baum, der im Weg war, mit einer Motorsäge entfernen zu können. Mit dem Kran wurde das erlegte Tier auf das Auto gehievt und anschließend verarbeitet. Unter seinen Jagdkollegen herrscht Staunen: „Das ,Waidmannsheil‘ habe ich sehr oft gehört, ein bisschen neidisch werden sie wohl auch gewesen sein“, so Pawlowitsch mit Augenzwinkern.