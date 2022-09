Ex-Lehrerin als Autorin: Kriminalroman statt Schulbuch

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Würde Christiane Göbel-Kossahl über sich selbst schreiben, müsste sie sich eigentlich als „Wiederholungstäterin“ bezeichnen. Denn nachdem im Vorjahr ihr Erstlingswerk „Todesfalle im Gepäck“ erschienen ist, gibt es nun Nachschub für alle Krimi-Fans: „Mörderische Machtspiele“ erzählt auf 230 Seiten einen in sich abgeschlossenen Fall. Wer „Todesfalle im Gepäck“ aber gelesen hat, darf sich auf ein Wiedersehen mit den Kommissaren freuen: Die Protagonisten – Antonio Torres und Carina Wieland – sind auch in diesem Andalusien-Krimi wieder mit dabei.

Thematisch hat sich die 65-jährige Seebensteinerin, die 37 Jahre lang am BG/BRG/BORG Oberschützen Englisch und Geographie lehrte, diesmal die Bereiche Politik und Wirtschaft vorgeknöpft. „Der Fall spielt zwar in Spanien, aber der Bezug zu Österreich ist nicht zu übersehen“, spielt die Autorin etwa auf das hierzulande breit diskutierte Thema der politischen Korruption an. Konkret handelt das Werk von einem Luxushotel mitten in einem Naturschutzgebiet im Südosten Spaniens, das Schauplatz eines „mysteriösen Tötungsdelikts“ wird, wie es im Klappentext heißt.

Personenverzeichnis sorgt für Orientierung

Geschrieben hat die einstige Pädagogin ihren Krimi zwischen Jänner und Mai. „Ich habe täglich daran gearbeitet, sonst verliert man den Faden“, ist sie überzeugt. Für ihr Erstlingswerk erhielt Göbel viel Lob, neu im aktuellen Buch ist ein Personenverzeichnis. „Damit kann man sich noch besser orientieren.“ Verändert hat sich aber auch die Herangehensweise der Autorin: Ehe sie zu schreiben begann, war die gesamte Geschichte schon „fertiggedacht“: „Mithilfe von 15 Pinnwänden, auf denen ich alle Details zu den Personen aufgeschrieben habe“, verrät sie.

Erhältlich ist „Mörderische Machtspiele“, erschienen im Verlag „My Morawa“, unter der ISBN 978-3-99139-268-2, im Buchhandel und bei der Autorin selbst. Der Preis beträgt 16 Euro.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.