Es waren „viele Kleinigkeiten“, die Franz Schreiner zu seiner Entscheidung, eine eigene Bürgerliste zu gründen, geführt hätten: „Angefangen hat es beim Ankauf des neuen Gemeindeamtes. Aber allgemein geht es darum, wie man eine Gemeinde führt“, so der frühere SPÖ-Gemeinderat.

Schon vor Monaten trat er aus der Fraktion aus, nun kehrte er auch der Partei den Rücken. Am 26. Jänner tritt er nun mit seiner „Bürgerliste Seebenstein-Schiltern“ bei der Gemeinderatswahl an und erhofft sich zumindest zwei Mandate. „Und in weiterer Folge sind wir dann vielleicht das Zünglein an der Waage“, meint der 58-jährige Polizist.

Auch, dass er bei der Wahl zum SPÖ-Parteivorsitzenden übergangen wurde, stößt dem nunmehr fraktionslosen Mandatar sauer auf: „Als ich gefragt wurde, habe ich gesagt, dass ich dann zumindest im Gemeindevorstand sitzen sollte, um bei den wichtigsten Entscheidungen dabei zu sein.“ Schließlich sei das Interesse nicht mehr da gewesen, so Schreiner.

Dass er aus der SPÖ ausgetreten ist, habe nichts mit bundespolitischen Themen zu tun: „Unsere Liste ist völlig unabhängig, da war es nur logisch, auszutreten“, ist er überzeugt. Neben den Newcomern Markus Hasieber, Thomas Hernecek, Waltraud Zumbo und Eveline Heinschink findet sich mit Günther Lettner auf Rang drei ebenso ein ehemaliger SPÖ-Mandatar auf der Kandidatenliste. Er warf bereits vor einigen Monaten das Handtuch und verließ den Seebensteiner Gemeinderat.

SPÖ-Ortschefin Wedl: „Leben in Demokratie!“

Die nötigen Unterstützungserklärungen hat der Vater von vier Kindern und Opa von drei Enkerln schon beisammen, der Wahlvorschlag wurde eingereicht: „Unsere Themen werden wir demnächst vorstellen“, so Schreiner, dessen Vater einst übrigens lange Jahre SPÖ-Bürgermeister in Seebenstein war.

Die amtierende Ortschefin Marion Wedl (SPÖ) nimmt Schreiners Schritt unterdessen zur Kenntnis: „Wir leben in einer Demokratie, es ist sein Recht, eine Liste zu gründen“, so Wedl auf NÖN-Anfrage. Kritik an ihrer Amtsführung lässt sie nicht gelten: „Es ist viel im Ort weitergegangen in den vergangenen fünf Jahren.“ Schreiner sei es vor allem um die Bezahlung seiner Tätigkeiten gegangen, so Wedl. „Das Angebot, Fraktionsobmann zu werden, hat er dann abgelehnt“, so die Bürgermeisterin.

Einen Vorwurf, den Schreiner kennt. „Das hat die Frau Bürgermeisterin schon mehrmals erwähnt, es stimmt aber nicht. Mir geht es darum, dass man als Parteiobmann auch an der Entscheidungsfindung dabei sein sollte“, verteidigt er sich.