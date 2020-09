Die Covid-19-Krise hat auch die Arbeiten innerhalb der Gemeinde teilweise stillgelegt. Die ÖVP Seebenstein kündigte an, jetzt wieder voll durchstarten zu wollen. Dabei hagelt es für die SPÖ Seebenstein gleich Kritik.

Diesen Donnerstag, 3. September, findet in der Mehrzweckhalle Seebenstein wieder eine Gemeinderatssitzung statt. „Leider ist die Einladung, wie in Seeben stein üblich, erst eine Woche vor der Sitzung ausgesandt worden, sodass wir wenig Vorbereitungszeit und schwierige Terminabstimmungen hatten“, so ÖVP-Gemeinderat Walter Seitz. Er und sein Team wollen am 3. September insgesamt fünf Punkte einbringen. „Wir haben diese schon vor der Einberufung zur Gemeinderatssitzung an alle Gemeinderatsmitglieder ausgesandt. So sieht Gemeindepolitik aus, wenn man zusammenarbeiten möchte“, verkneift sich Seitz die Kritik an der Mehrheitspartei SPÖ nicht.

SPÖ-Bürgermeisterin Marion Wedl will alle Parteien zur Mitarbeit einladen: „Ich informiere alle Gemeinderäte über die wichtigsten Geschehnisse im Ort. Sie können aber auch gerne zu mir kommen und sich informieren oder auch Vorschläge einbringen!“ Bezüglich Einladung zur Gemeinderatssitzung halte man sich Wedl zufolge genau an die Gemeindeordnung.