Es sind schreckliche Szenen, die besonders zu dieser Jahreszeit noch immer viel zu oft vorkommen: Rehkitze, die dem Mähdrescher nicht entkommen konnten. Auf einem Acker in Seebenstein machte sich die Suche nach Kitzen vor der ersten Mahd bezahlt, denn diese rettete das Leben von Drillingen sowie einem weiteren Jungtier.

Einer, der solche Szenen immer wieder zu sehen bekommt, ist der Leiter des Jagdreviers Seebenstein, Michael Hahn. „Normalerweise gehen die Jäger immer knapp vor der Mahd durch und suchen nach Kitzen. Diese haben in den ersten beiden Lebenswochen keinen Fluchtreflex und es ist furchtbar, wenn sie dann unter den Mähdrescher kommen“, so Hahn.

Umso erfreulicher findet er, dass die Familie Weghofer ihr Feld vor der Mahd selbst abgesucht hat und so vier Rehkitzen das Leben rettete. „Sie haben Drillinge gefunden, was wirklich sehr selten ist. Ein weiteres Kitz konnte bereits selbst flüchten. Die drei anderen Kitze wurden ins angrenzende Waldstück gebracht“, so der Jagdleiter über die Rettungsaktion. Wichtig war dabei vor allem, dass die Kitze nicht direkt mit der Hand, sondern mit Grasbuschen berührt wurden. „Der Geruch der menschlichen Hand könnte die Mutter abschrecken“, so Michael Hahn im Gespräch mit der NÖN.