Die Weichen neu stellen – das wurde als Ziel der letzten SPÖ Seebenstein-Parteiklausur ausgegeben (die NÖN berichtete). Nun war es soweit. Nach kurzer Zeit als Ortsparteiobmann trat Karl Wurmbrand zurück und ließ dem Quereinsteiger Josef Glatzl den Vortritt. Er möchte vor allem die Dorfgemeinschaft erhalten und weiter fördern.

Sowohl neue, als auch erfahrene Gesichter gibt es im neu gewählten Vorstand der SPÖ Seebenstein. Nach drei Jahren verabschiedete sich Wurmbrand als Parteiobmann, dem Vorstand bleibt er aber weiterhin erhalten. Seit wenigen Wochen hat Josef Glatzl das Zepter der Organisation in den Händen. Er ist ein kompletter Quereinsteiger und möchte 2020 bei den Gemeinderatswahlen als Mandatar kandidieren.

„Auf Gemeindeebene bin ich politisch ein kompletter Neueinsteiger, doch durch meine gewerkschaftliche Arbeit als Betriebsrat liegt ein politisches Interesse sehr nahe“, so der Neo-Ortsparteiobmann. Ihm liegt vor allem eines besonders am Herzen: „Ich möchte, dass man die SPÖ auch als Organisation sieht und nicht nur als Fraktion im Gemeinderat“, so der 43-Jährige.

Mit Veranstaltungen, die alle Altersgruppen abdecken sollen, möchte Glatzl die Organisation wieder mehr in den Vordergrund rücken. „Unsere neuen Veranstaltungen werden wir dann in unserem Gemeindekalender ankündigen“, will der neue SPÖ-Chef die Dorfgemeinschaft noch mehr festigen.