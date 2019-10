Er erstreckt sich über zwei Kilometer, bietet viel Ruhe und informiert über die direkte Umgebung – der Waldlehrpfad in Seebenstein. Dieser wurde von der Gemeinde und der Bezirksforstinspektion der Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen erneuert.

Die Idee eines Pfades nahm im Jahr 1980 seinen Ursprung. Damals wurde der Verein Naturpark und Erholungsgebiet Seebenstein Türkensturz von SPÖ-Bürgermeister Franz Schick gegründet. Nachdem ein Naturteich geschaffen und das Waldhaus samt Nebengebäude renoviert wurden, setzte man die Idee eines Waldlehrpfades in die Wirklichkeit um. In den Jahren 1985 und 1986 wurde der Pfad vom Verein Naturpark Seebenstein-Türkensturz unter Obmann Franz Schick errichtet und 1987 eröffnet.

Da der Pfad allerdings schon in die Jahre gekommen ist, wurde nun investiert. Zwei Absolventen der höheren Bundeslehranstalt für Forstwirtschaft in Bruck an der Mur haben mit Hans-Peter Mimra, Bezirksoberförster, an dem Projekt gearbeitet. Geleitet wurden die Arbeiten von „Geologie Weixelberger“ aus Pitten. „Die Arbeiten wurden ausschließlich an heimische und regionale Firmen in Auftrag gegeben“, freut sich SPÖ-Ortschefin Marion Wedl.

Meierhof, Pfaffengraben und Schiltern sind übrigens die drei Hauptzugänge zum Pfad.