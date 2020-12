In rund eineinhalb Stunden wurden bei der heutigen Gemeinderatssitzung, die letzte in diesem Jahr, 19 Punkte abgehandelt. Diskutiert wurde kaum, doch am Ende platzte eine Polit-Bombe. Walter Seitz, 25 Jahre für die ÖVP im Seebensteiner Gemeinderat, kündigte seinen Rücktritt an. "Ich werde Obmann des Fremdenverkehrs- und Dorferneuerungsvereins. Beide Funktionen lassen sich für mich nicht vereinbaren. Ich bedanke mich bei allen für die gute Zusammenarbeit", erklärte er seinen Rücktritt. Außerdem sei es Zeit für Veränderungen. Wer ihm in den Gemeinderat nachfolgen wird, konnte Seitz noch nicht sagen: "Das werden wir noch besprechen."

"Ein engagierter Gemeinderat"

Im Namen der SPÖ-Fraktion bedankte sich Ewald Grof bei Walter Seitz für seine Arbeit im Gemeinderat. "Ich habe zwar nicht lange mit dir zusammengearbeitet aber ich habe dich als sehr fachkundigen und engagierten Gemeinderat kennengelernt!"

