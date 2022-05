Schwerer Verkehrsunfall auf der A2: Pkw-Insassen hatten Schutzengel .

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend auf der A2 in Fahrtrichtung Wien zwischen Seebenstein und Wiener Neustadt gekommen: Ein mit drei Personen besetzter Pkw kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich in den Graben. Alle drei Insassen blieben wie durch ein Wunder unverletzt.