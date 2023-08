Zehn Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall auf Südautobahn

Es war ein Großaufgebot an Einsatzkräften, das am Sonntag, 13. August, auf die Südautobahn Richtung Wien ausrücken musste. „Vor Ort angekommen, glich die Unfallstelle einem Schlachtfeld“, heißt es in einer Aussendung der Feuerwehr-Plattform „einsatzdoku“. Vier Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt, darunter ein Elektroauto das am Dach zum Liegen kam, ein Hybridwagen, ein weiterer Pkw sowie ein Kleinbus.

Insgesamt waren 15 Personen von dem Unfall betroffen, zehn von ihnen wurden laut der Einsatzleiterin des Roten Kreuzes nach der Erstversorgung zur weiteren Untersuchung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Sogar ein Notarzthubschrauber wurde beordert.

Für die Landung des Hubschraubers wurde die A2 Richtung Wien komplett gesperrt. Innerhalb kürzester Zeit bildete sich ein zehn Kilometer langer Rückstau, der bis nach Grimmenstein reichte. Nach der polizeilichen Freigabe konnten die umfangreichen Bergungsarbeiten starten. Die Freiwillige Feuerwehr Neunkirchen Stadt war dabei mit 25 Mitgliedern und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Um die stark verschmutzte Fahrbahn zu reinigen, wurde die ASFINAG angefordert. Nach zwei Stunden wurde die Fahrbahn wieder freigegeben. Die Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.