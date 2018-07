Werner Baumüller, 1956 in Kollerschlag (OÖ) geboren, lebt in Wien und erholt sich am Wochenende in Seebenstein, hat nach „Veltliner-Leich“ (2017) jetzt einen weiteren Krimi geschrieben.

In „Veltliner-Rausch“ (Emons Verlag) erschüttern gleich mehrere rätselhafte Verbrechen eine niederösterreichische Dorf-Idylle. Bauernhöfe brennen und immer mehr Dorfbewohner zeigen Symptome einer rätselhaften Krankheit. Das weckt natürlich die Neugier von Hemma Thom, Pfarrhaushälterin, Mesnerin und Hobbyschnüfflerin.

Auch im zweiten Fall für die ungewöhnliche Ermittlerin zeigt Werner Baumüller, Kunstmanager und ehemaliger Werbetexter von Beruf, wieder gekonnt sein Geschick als kreativer Wortschmied und beschreibt authentisch und gewitzt die skurrile Dorfgemeinschaft. Schnelle, amüsante Dialoge und ein dynamischer Erzählstil treffen auf Hochspannung und mysteriöse Ereignisse.