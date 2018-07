Gemunkelt wurde schon länger, dass sich der Prigglitzer Wirt Jürgen Seelhofer und seine Jutta Puchner für das „Bäck’s“ am Hauptplatz interessieren. Das ehrwürdige Gebäude zählt zu den ältesten Objekten in der Stadt und war als „Steakhouse“ geführt.

Gegenüber der NÖN bestätigten jetzt Verkäufer und Käufer, dass der Deal über die Bühne gegangen, das denkmalgeschützte Haus verkauft worden ist. „Wir wollen natürlich heuer noch aufsperren“, erklärt Seelhofer.

Geplant ist, die Gäste mit traditioneller österreichische Küche zu verwöhnen und natürlich auch täglich Menüs auszukochen. Der vordere Bereich wird „klassisches Wirtshaus“, der hintere ein Restaurant, wo sich dann die Gäste auf kulinarische Spezialitäten und Überraschungen freuen dürfen.

„Für gepflegte Wirtshauskultur ist also auch in Zukunft gesorgt“, freut sich August Blum. In die gleiche Kerbe schlägt auch Stadtchefin Irene Gölles: „Ich bin heilfroh, das wird sicher eine Bereicherung.“

Die Eröffnung ist für den Herbst geplant. Jürgen Seelhofer: „Wir werden Kleinigkeiten ändern und in die Küchenausstattung investieren.“ Auch stärkere Nutzung des Innenhofes kann sich das Wirtepaar vorstellen. „Der Gasthof in Prigglitz läuft natürlich ganz normal weiter“, stellt Seelhofer klar.