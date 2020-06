„Der Tod gehört untrennbar zum Leben dazu." Mit dieser Botschaft an eine kleine Schar von Gästen eröffnete der evangelische Pfarrer Andreas Lisson die ökumenische Segensfeier des Urnenwaldes Ternitz.

Verstorbene gelangen in ewigen Kreislauf

Die Naturbestattungsanlage ist die erste Österreichs, die von der Evangelischen Kirche A.B. betrieben wird. „Aber eine letzte Ruhe kann hier natürlich jeder finden, unabhängig seiner Konfession“, wie Lisson betonte. Gemeinsam mit seinem katholischen Amtskollegen Wolfgang Fürtinger wurde die Stätte dann gesegnet.

Projektleiter Christian Garlik, Geschäftsführer der Bestattung Stranz, stellte dann auch die Idee hinter dem Urnenwald vor. So wird die Asche des Verstorbenen im Wurzelbereich eines Baumes beigesetzt und gelangt dadurch wieder in den natürlichen und ewigen Kreislauf.

Jegliche Art von Dekor ist verboten. Garlik: „Das Erscheinungsbild des Waldes bleibt so erhalten. Und die Urne selbst ist natürlich auch biologisch abbaubar.“ Rund um einen Baum können zehn Urnen beigesetzt werden. Es ist auch möglich, sich „seinen Platz“ schon im Voraus zu reservieren.

Ort der Trauer, Erinnerung und Hoffnung

„Der Urnenwald ist nicht nur ein Ort der Trauer, sondern auch der Erinnerung und eine Stätte der Hoffnung“, so Andreas Lisson. Dem schloss sich auch SPÖ-Stadtrat Peter Spicker an, der diese Art der Bestattung als modern und innovativ beschrieb. „Aus dem Boden wächst neues Leben. Es ist ein schöner Platz“, so Spicker.