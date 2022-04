Männerberatungsstelle Neunkirchen feiert zweijähriges Bestehen

Werbung Modellbautage Anzeige Der größte Spaß mit kleinen Modellen

Im April 2020 wurde die Männerberatungsstelle NÖ Süd in Neunkirchen eröffnet. Die Leiterinnen Dorit Haslehner und Doris Stöger berichten im Interview, wie sich Corona auf das Projekt ausgewirkt hat und wie groß die Auslastung ist.

NÖN: Vor zwei Jahren wurde die Männerberatungsstelle mit einem Mitarbeiter eröffnet. Ab Mai besteht das Team aus sieben Personen. Haben Sie mit einer solchen Entwicklung gerechnet?

Dorit Haslehner: Tatsächlich sind wir von der Entwicklung ziemlich überwältigt. Dass wir in so kurzer Zeit so wachsen würden, hätten wir nicht erwartet.

Wie werden zu beratende Männer auf Sie aufmerksam?

Doris Stöger: Das ist sehr unterschiedlich. Klienten können vom Arbeitsmarktservice Niederösterreich, unserem ersten Fördergeber, der die Umsetzung unserer Idee, eine Männerberatung zu eröffnen, überhaupt erst möglich gemacht hat, geschickt werden. Ebenso schicken Behörden, wie das Gericht oder die Bezirkshauptmannschaften Leute zu uns und auch andere Institutionen und Kooperationspartner. Es kommen aber auch einige aus eigenem Antrieb.

Welche Zielgruppe sprechen Sie mit Ihrem Angebot an und welche Punkte umfasst dieses?

Haslehner: Grundsätzlich sind alle Burschen und Männer ab 14 angesprochen, willkommen ist jeder, unabhängig vom Thema. Wir bieten Beratung im AMS- Kontext, psychosoziale Beratung, Sozialberatung, juristische Beratung. Noch vor dem Sommer werden wir als Familienberatungsstelle anerkannt und seit Anfang des Jahres können wir Gewaltpräventionsberatung beziehungsweise Workshops anbieten. Diese werden insbesondere von Schulen in Anspruch genommen.

Inwiefern hat sich die Pandemie auf den Bedarf von Beratungen ausgewirkt?

Stöger: Wir haben die Männerberatung im April 2020, also während des ersten Lockdowns eröffnet, von daher fehlen Vergleichswerte zur Zeit davor. Psychische Belastungen und Gewaltvorfälle sind aber merkbar gestiegen. Existenzängste und familiäre Probleme sind ebenfalls häufig Themen in den Beratungen.

Die Hemmschwelle von Männern, Hilfe anzunehmen, ist oft hoch. Wie versuchen Sie, diese zu senken?

Haslehner: Wir bieten niederschwellige Beratung in Form von „Walk–in“, also Beratung ohne Terminvereinbarung zu den bekannt gegebenen Öffnungszeiten und mobile Beratung, in vielen Fällen ist es möglich, anonym zur Beratung zu kommen. Auch Beratung über telekommunikative Wege ist möglich. Wenn jemand mit Verpflichtung zum Erstgespräch kommt, so bemühen wir uns, dass er zum zweiten Termin freiwillig kommt und den Nutzen der Beratung erkennt.

Ihr Einzugsgebiet ist mit den Bezirken Baden, Neunkirchen und Wiener Neustadt ein sehr großes. Sind Ihre Kapazitätsgrenzen erschöpft?

Stöger: Derzeit sind wir zu rund 80 bis 85 Prozent ausgelastet, der Zulauf ist größtenteils aus den Bezirken Neunkirchen, Wiener Neustadt und Wiener Neustadt-Land. Für Klienten aus der Badener Gegend arbeiten wir gerade ein regionales Angebot aus.

Was wünschen Sie sich für die nächsten zwei Jahre?

Haslehner: Fein wäre eine fixe Basisfinanzierung, die das Bestehen der Beratungsstelle sichert. Gerade das Gewaltpräventionsprojekt ist ein befristetes Pilotprojekt, das aber großen Anklang findet und aus unserer Sicht unbedingt weitergeführt werden sollte. Und wir wünschen uns, dass Männerberatung in Zukunft als ein allgemein anerkanntes, enttabuisiertes Angebot gesehen wird.

