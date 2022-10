Andrea Fischer ist neue Volksschulleiterin in Puchberg

Dass Andrea Fischer die örtliche Volksschule quasi wie ihre Westentasche kennt, hat mehrere Gründe: Nicht nur, dass die 46-Jährige hier seit 16 Jahren unterrichtet, hat die gebürtige Puchbergerin hier einst selbst die Schulbank gedrückt. Weil die bisherige Direktorin Susanne Panzenböck vor der Pension ihr Sabbatical-Jahr in Anspruch nimmt, wurde Fischer für das aktuelle Schuljahr mit der Leitung betraut.

Das Haus mit den 90 Schülerinnen und Schülern sowie acht Lehrkräften zu leiten, sei „eine Herausforderung, der ich mich gerne stelle“, sagt Fischer. Ihr Entschluss, einmal Lehrerin zu werden, fiel schon während der eigenen Schulzeit: „Auch aufgrund beeindruckender Lehrer, die ich hatte“, meint sie.

„Aufholbedarf“ nach Corona-Einschränkung

Erklärtes Ziel ist es für Fischer, für „Aufschwung“ zu sorgen, wie sie sagt: „Die Corona-Zeit hat vieles verändert, wir haben einiges auszugleichen. Offene Lernmöglichkeiten sind sehr in den Hintergrund gerückt.“ Ihren Kolleginnen will sie „den Rücken stärken“, verspricht sie.

Abseits der Schule ist die Mutter dreier Söhne gerne in den Bergen und der Natur sowie als ÖVP-Gemeinderätin in Puchberg im Einsatz. Ganz kann sie die Lehrerinnentätigkeit aber auch in der Freizeit nicht lassen: Fischer unterrichtet nämlich Yoga.

