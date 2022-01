Rathaus Neunkirchen führt 3G-Pflicht ein

Was schon in etlichen anderen Gemeinden im Land gilt – etwa in der Statutarstadt Wiener Neustadt –, wurde mit Wochenbeginn auch in Neunkirchen eingeführt: Wer das Rathaus für einen persönlichen Termin betritt, muss dafür einen gültigen 3G-Nachweis erbringen. Konkret braucht es also künftig ein gültiges Genesungs- oder Impfzertifikat oder ein negatives Testergebnis. Bei Letzterem gelten sowohl PCR- als auch Antigen-Ergebnisse.

„Wir wollen damit niemanden ärgern, aber uns liegt die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso am Herzen wie die der Besucher.“ Bürgermeister Herbert Osterbauer

Ein angesichts der verschärften Corona-Situation völlig logischer Schritt, begründet Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP) die Entscheidung: „Wir wollen damit niemanden ärgern, aber uns liegt die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso am Herzen wie die der Besucher.“ Erforderlich ist der 3G-Nachweis jedoch nur, wenn man einen persönlichen Termin am Rathaus zu erledigen hat. „Also wenn man etwa wegen eines Bauaktes kommt. Weiterhin kein 3G-Nachweis erforderlich ist, wenn man beim Wirtschaftshof etwas vorbeibringt oder etwas bei der Polizei abgibt“, konkretisiert Susanne Kohn, Fachbereichsleiterin für Öffentlichkeitsarbeit. Die Kontrollen sollen – bei persönlichen Terminen – aber jedenfalls lückenlos erfolgen, so Kohn.

Den gewohnten Parteienverkehr gibt es aktuell Corona-bedingt ohnehin nicht. Es wird um telefonische Kontaktaufnahme sowie um Terminvereinbarung im Vorfeld gebeten.