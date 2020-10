Ein Lenker verlor aufgrund eines Sekundenschlafs die Kontrolle über seinen Wagen.

Der Pkw kam von der regennassen Fahrbahn ab und geriet in den Wiesenbereich der Ab und Auffahrt Neunkirchen. In Folge krachte der Wagen frontal gegen den Anpralldämpfer und stellte sich quer. Wie durch ein Wunder blieb der Lenker unverletzt. Nach Absicherung der Unfallstelle wurde der schwer beschädigte Pkw von der FF Gloggnitz Stadt mittels Last geborgen und von der Einsatzstelle verbracht. Weiters wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn gereinigt.