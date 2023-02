Großes Plus in Skigebieten im Wechselgebiet

Sonnenschein und viel Schnee: Diese beiden Zutaten in Kombination sorgten in der Vorwoche für perfekte Pistenbedingungen in den Semesterferien. Die beiden Skigebiete Mönichkirchen und St. Corona konnten ein großes Plus bei den Besucherzahlen verzeichnen.

Gerald Gabauer, Geschäftsführer der Erlebnisalm Mönichkirchen. Foto: Grabner

In der Erlebnisarena Mönichkirchen wurden 13.065 Erstzutritte gezählt. Das entspricht einem Plus von 16,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Man sei dank der Pistenverhältnis sehr gut ausgelastet gewesen, bilanziert Geschäftsführer Gerald Gabauer zufrieden. Die Warteschlangen an den Kassen konnten „durch vermehrte Online-Reservierungen von Lifttickets und Verleihausrüstung“ ebenfalls reduziert werden, sagt er.

Karl Morgenbesser, Geschäftsführer der Wexl Arena St. Corona Foto: Grabner

Um ganze drei Prozent konnte man die Erstzutritte in der Wexl Arena St. Corona steigern. Dieses Jahr wurden 9.279 verzeichnet. „Die Schischule war schon vor Ferienbeginn mehr oder weniger ausgebucht. Das zeigt uns, dass der Wintersport für Familien, trotz aller Herausforderungen, einen hohen Stellenwert hat“, freut sich Wexl Arena-Geschäftsführer Karl Morgenbesser.

