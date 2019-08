Bei dem am vergangenen Donnerstag im Göstritzbach durchgeführten Test wurden die Grenzwerte für abfiltrierbare Stoffe zum dritten Mal in Folge eingehalten, hieß es seitens der Abteilung Wasserwirtschaft des Landes Niederösterreich.

Wie am Montag auf APA-Anfrage mitgeteilt wurde, waren am Donnerstag 41 Milligramm pro Liter gemessen worden. Damit wurde der Grenzwert um neun Milligramm pro Liter unterschritten. Die Untersuchungen liefen seit Juli.

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt prüft im Zusammenhang mit den Verunreinigungen unterdessen weiter den Anfangsverdacht der fahrlässigen Beeinträchtigung der Umwelt, teilte Sprecher Erich Habitzl am Montag auf Anfrage mit. Beim Bundesverwaltungsgericht wurde von der Umweltschutzorganisation "Alliance for Nature" die Wiederaufnahme der Genehmigungsverfahren für den Bau des Semmering-Basistunnels beantragt. Eine Entscheidung darüber soll noch in diesem Jahr fallen.