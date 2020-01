Nicht ganz wie erwartet läuft es derzeit beim Bau des Semmering-Basistunnels. Geologische Gegebenheiten bereiten den Österreichischen Bundesbahnen Sorgen. Verzögerungen sind laut ÖBB-Chef Andreas Matthä möglich.

Einbruch des Erdbodens, Wasseraustritt im Tunnel: In den letzten Monaten ging es im Semmeringgebiet ordentlich rund. Grund dafür waren die Bauarbeiten rund um den Semmering-Basistunnel. Jetzt gaben die ÖBB bekannt, dass es bei dem Tunnel, der 2026 seinen Betrieb aufnehmen soll, zu Verzögerungen kommen kann. Die Gesteinsschicht in der zweiten Tunnelröhre sei anders als erwartet und bereite daher Sorgen, hieß es gegenüber der APA.

Erste Ergebnisse für Jänner erwartet

„Wichtig dabei ist, dass die Herausforderung technisch beherrschbar ist, aber aus heutiger Sicht etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte“, so Robert Lechner von den ÖBB. Genauere Angaben könne man allerdings erst im Jänner machen, so Lechner: „Derzeit läuft die Auswertung der Fakten“, meint er gegenüber der NÖN.

Sollte sich die Fertigstellung des Basistunnels wirklich verzögern, dann wird das zweite Großprojekt der ÖBB, der Koralmtunnel, ab 2025 allein in Betrieb gehen. Auch dadurch soll die Südbahnstrecke schneller werden. Die Route Wien-Villach soll sich dann von vier Stunden 25 auf etwa dreieinhalb Stunden Fahrtzeit verkürzen.