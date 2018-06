Bereits seit Monaten suchen die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gemeinsam mit dem ganzen Land nach geeigneten Namen für die Tunnelbohrer des Semmering-Basistunnels. Aus tausenden von Einsendungen werden nun die zehn besten zur Abstimmung gewählt.

Wie werden sie schlussendlich heißen: Sissi & Franz oder doch Max & Moritz? In den kommenden Wochen sollen die Österreicher abstimmen, wie die beiden „Giganten“, die den Tunnel von Niederösterreich in die Steiermark bohren, heißen. Wie es zu den zehn besten Namen gekommen ist, wird auf der Homepage der ÖBB genau erklärt.

So erklärt ein Namensgeber seinen Vorschlag – Sissi & Franz – so: „Das Kaiserpaar verbrachte schon 1854 seine Flitterwochen in Mürzzuschlag und war bei der Eröffnung der Semmeringbahn vor Ort. Kaiser Franz nutzte die Bahn auch später, um zu reisen. Da das Projekt eine Bedeutung für ganz Europa hat, passen die Namen optimal!“