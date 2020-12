52 Jahre lang war Gerhard Riegler Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Semmering. Nun müssen seine Kameraden für immer Abschied nehmen.

Es war am 1. Jänner 1968, als Gerhard Riegler den Semmeringer Florianis beitrat, er war sogar bis vor wenigen Monaten noch aktiv. In den Jahrzehnten bei der Feuerwehr erlangte Riegler vor allem im feuerwehrtechnischen Bereich viel Wissen, 1972 erwarb er sogar das Silberne Leistungsabzeichen. „Mit Gerhard verliert die Feuerwehr Semmering einen Kameraden, der zur Stelle war, wenn Not am Mann war. Wir halten dir ein stets ehrendes Andenken“, so das Kommando der FF Semmering.