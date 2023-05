Junger Kulturfrühling wieder am Werk

Im Zuge der Veranstaltung „Orient Express: Next Stop Semmering“ durften die Jugendlichen der Tourismusschulen Semmering sowie die erste Klasse der Mittelschule Payerbach in einer offenen Werkstätte ihre Kreativität zum Thema Semmering und Orient-Ornamentik ausleben.

Gemeinsam mit Heidi Prüger, welche den Jungen Kulturfrühling Semmering ins Leben gerufen hat, sowie Kunsttherapeutin Helga Ruschka und Fachlehrerin Karina Tösch, wurde dem Südbahnhotel auf einer kunstvollen Collage ein bunter Touch verliehen. „Jugendkunst soll ernst genommen werden“, möchte Heidi Prüger betonen.

Bestaunen kann man die Südbahnhotelcollage im Kulturpavillon am Semmering. Eine Präsentation des Kunstwerks und weiterer Stoffdrucke wird es am 11. Mai sowie am 2., 6. und 13. Juni geben.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.