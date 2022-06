Neustart: Südbahnhotel soll kulturell ganzjährig bespielt werden

Werbung

Für das geschichtsträchtige Südbahnhotel am Semmering bricht eine neue Ära an. Nach der Übernahme durch Christian Zeller soll der legendäre Fin-de-Siècle-Bau nun ganzjährig kulturell bespielt werden.

Der bisher etablierte "Kultur.Sommer.Semmering" musste nach diversen Differenzen ausziehen, stattdessen wurde die neue "Südbahnhotel Kultur" gegründet, die am Freitag in Wien ihre Vorhaben enthüllte. Man wolle vor allem Menschen auf der Suche nach Lebensfreude erreichen, so die künstlerische Leiterin Ingrid Skovhus. Durchstarten möchte man passenderweise mit einem Eröffnungswochenende der "Südbahnhotel Kultur" zum 140-jährigen Bestehen des Baus am 16. und 17. Juli.

Rückkehr des Sommerballs

Dazu gibt es ein Stationen-Theater durch das gesamte Haus, an dem sich Schauspieler wie Philipp Hochmair oder Kabarettistin Angelika Niedetzky sowie das "Monty Alexander Trio" beteiligen. Am 27. und 28. August gibt es ein kleines Mahler-Festival in Kooperation mit dem Gustav-Mahler-Festival Steinbach am Attersee, für das etwa Bariton Bo Skovhus und Pianist Stefan Vladar auf den Semmering reisen. Weiters wird im Südbahnhotel wieder der Sommerball aufleben, der am 9. September stattfindet. Das von Zeller finanzierte neue Opernstudio der Volksoper ist ab 26. Oktober für das Format „Operette auf Zimmer 12“ zu Gast.

1,1 Millionen Euro Investitionsvolumen

Vorerst ist bis 2025 die umfassende Bespielung der Anlage möglich, die bis dahin von Neo-Besitzer Christian Zeller wieder zum Hotel inklusive Künstlerresidenzen umgewandelt wird. Aber auch für die Zeit danach gehe man von einem Fortbestand aus, so der kaufmännische Leiter Stefan Wollmann.

Mit dem Kulturprogramm will man nicht nur Richtung Wien, sondern auch nach Graz, Slowenien oder Italien die Fühler ausstrecken. Rund 20 Prozent des mit 1,1 Millionen Euro kalkulierten Gesamtbudgets sollen von der öffentlichen Hand kommen, wobei es vom Land Niederösterreich schon eine fixe Zusage gibt. Geplant ist 2023 auch ein Gastspiel mit den Festspielen Reichenau im Südbahnhotel.

Das Südbahnhotel:

1882 eröffnete das Hotel, das bis zum Zweiten Weltkrieg für altösterreichische Sommerfrische der Luxusklasse stand. 1976 wurde der Betrieb eingestellt. Seitdem stand die schlossartige 18.000 Quadratmeter große Immobilie leer. Bespielt wurde sie in den letzten Jahren lediglich durch den Kultur.Sommer.Semmering.

