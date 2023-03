Kultur- und Promi-Feuerwerk mit 80 Veranstaltungen

Schauplätze sind zum zweiten Mal das altehrwürdige Grandhotel Panhans und der im Vorjahr gegenüber errichtete Kulturpavillon. Geboten werden nach Veranstalterangaben vom Dienstag literarische, musikalische und kabarettistische Perlen. Intendant Florian Krumpöck freut sich auf eine kulturelle Sommerfrische und eine „filmreife Kulisse" auf 1.000 Metern Seehöhe.

Angreifbares Herzstück des diesjährigen Festivals wird erneut der Kulturpavillon sein, mit dessen Errichtung für Krumpöck „ein absoluter Wunschtraum in Erfüllung gegangen" ist. „Damit konnten wir der historischen Kulisse des Panhans ein modernes, zeitgemäßes Pendant gegenüberstellen."

Bei so viel an visuellen Highlights lässt sich auch die Liste der Festival-Protagonisten durchaus sehen. So wird Klaus Maria Brandauer mit Texten von Sigmund Freud, Fjodor Dostojewski, Dietrich Bonhoeffer und Luis Buñuel Gedanken zum Thema Glaube anstellen. Im Rahmen der literarischen Sommerfrische gibt sich auch der diesjährige „Jedermann" Michael Maertens samt Tochter Wilma Hörbiger mit einer Lesung von Thomas Manns „Herr und Hund" ein Stelldichein. Bereits zum vierten Mal beehrt Senta Berger den Semmering, diesmal mit einer autobiografischen Lesung.

Auf musikalischer Seite werden Maria Bill und Birgit Minichmayr mit Programmen aufwarten. Zu hören sein werden weiters u.a. Elisabeth Leonskaja, Angelika Kirchschlager, Ernst Molden und Timna Brauer. Auf Humoriges setzt das Kabarett-Trio Christoph Grissemann, Manuel Rubey und Robert Stachel ebenso wie der leidenschaftliche Geschichtenerzähler Heinz Marecek mit augenzwinkernden Theater-Anekdoten.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.