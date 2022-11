Öffi-Offensive wurde mit Tourismuspreis belohnt

Werbung

43 Projekte wurden eingereicht, elf für den Preis nominiert – am Montagabend wurde der Tourismuspreis Niederösterreich in den Wiener Neustädter Kasematten vergeben. Neben dem Weltnaturerbezentrum „Haus der Wildnis“ (Kategorie Digitalisierung), dem „Moment Litschau“ (Publikumspreis) und den Kittenberger Erlebnisgärten & Chalets am Gartensee (Auszeichnung „Touristisches Gesamterlebnis“) durfte auch der Tourismusverband Semmering-Rax-Schneeberg jubeln – er erhielt für das Projekt „Mobilität Semmering/Rax“ den Tourismuspreis in der Kategorie Nachhaltigkeit.

Das Pilotprojekt wurde vom Tourismusverband in Zusammenarbeit mit weiteren Institutionen und Partnern geschaffen. Konkret wurden (im Zeitraum Sommer 2022) zwei wesentliche Maßnahmen gesetzt: Die bestehenden VOR-Buslinien durch das Höllental und auf das Preiner Gscheid wurden verstärkt und ein bedarfsorientierter Shuttle zwischen Reichenau, Payerbach, Kreuzberg, Breitenstein und Semmering wurde installiert.

Über 8.000 Gäste nutzten Angebot

In Zahlen gegossen, sei das Projekt ein Erfolg gewesen, so das Land und die NÖ Werbung, die die Preise am Montagabend verliehen. Über 8.000 Gäste, vor allem Wanderurlauber und Kulturbesucher, nutzten das Angebot und bewegten sich damit „innovativ, flexibel, umwelt- und ressourcenschonend“, wie betont wurde.

Lobende Worte für die Ausgezeichneten fand Landesrat Jochen Danninger (ÖVP): „Ideenreichtum und Pioniergeist – das zeichnet unsere niederösterreichischen Gastgeberinnen und Gastgeber aus. Sie stehen auch in schwierigen Zeiten mit großen Herausforderungen wie Energiekrise und Teuerung für Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität und bieten unseren Gästen Lebensfreude, Ausflugs- und Urlaubsvergnügen.“

Alle Preisträger erhielten ein Kommunikationspaket im Wert von 5.000 Euro.

