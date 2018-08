Das Kultursommer Festival am Semmering geht in die letzte Woche. Rückblickend gesehen war es ein Festival der kulturellen Vielfalt, das beim Publikum punktete. Die Organisatoren Pianist Florian Krumböck und Nina Sengstschmid freuen sich über einen Besucherrekord. Nicht zuletzt hervorgerufen durch das sensationelle Theaterstück „Sonntags 1918“ von Michaela Ronzoni. Die letzten sechs Vorstellungen bieten nach wie vor hochkarätige Kultur.

Karl Markovics liest Kraus-Werke

Am Donnerstag, 30. August präsentieren Florian Krumböck und Schauspieler Robert Meyer eine Pilgerfahrt zu Beethoven IV. Im Rahmen der Literarischen Sommerfrische liest im Südbahnhotel am Freitag, 31. August und Samstag, 1. September Karl Markovics aus Karl Kraus Werken. Musikalische Untermalung gibt es von den Neuen Wiener Concert Schrammeln. Schauspieler Miguel Herz-Kestranek bringt am Freitag, 31. August humorvolles (Lachendes Kaffeehaus) in das Kurhaus.

Am 1. September, 15 Uhr, gastiert Johannes Krisch & Florian Krumpöck mit dem Programm „Eine Pilgerfahrt zu Beethoven III“ im Kurhaus. Mit dem Auftritt von Georg Breinschmid & Thomas Gansch (1. Sept.) und mit Polly Adlers Amourhatscher mit Angelika Hager, Maria Happel und Andrea Händler (2. Sept.) endet das Sommerfestival 2018 am Semmering.

Karten und Infos: www.kultursommer-semmering.at