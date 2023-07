Umjubelter Auftritt von Ex-„Buhlschaft“ Stefanie Reinsperger

Gerührt von den Reaktionen des Publikums zeigte sich Schauspielerin und „Romy“-Preisträgerin Stefanie Reinsperger (bekannt u. a. als „Buhlschaft“ bei den Salzburger Festspielen oder dem „Tatort“) nach der fast zweistündigen Lesung aus „Der ewige Spießer“ von Ödön von Horváth im Grandhotel Panhans am Semmering. Der Andrang an Besucherinnen und Besuchern war derart groß, dass tags darauf eine zweite ausverkaufte Lesung stattfand. „Diese Stimmung erlebt man nicht alle Tage. Das muss wohl am Semmering liegen“, freute sich Reinsperger über das große Interesse an ihrem Auftritt.

Stefanie Reinsperger. Foto: Johannes Authried