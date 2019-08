Kein Durchschnaufen gibt es beim Kultur.Sommer.Semmering. Nach Auftritten u. a. von Johannes Silberschneider, Harri Stojka, Petra Morzé beehren diese Woche Schauspiel- und Musikgrößen wie Branko Samarovski & Florian Krumpöck, Beatrice Berrut, Gerti Drassl, Michael Maertens & Daniel Keberle, Wolfgang Böck und Andreas Eckert die Bühne im Südbahnhotel.

Von Weltbühnen auf den Semmering

Die Pianistin Beatrice Berrut spielt am Donnerstag, 8. August, 19.30 Uhr, Werke von Gustav Mahler und Franz Liszt. Die Schweizerin ist weltweit auf renommierten Bühnen zu erleben. Zuletzt in der Berliner Philharmonie oder der Londoner Wigmore Hall.

Zu einer „Pilgerfahrt zu Beethoven“ lädt Pianist und Intendant Florian Krumpöck am Freitag, 9. August, 19.30 Uhr, mit den 32 Klaviersonaten Ludwig van Beethovens, dem „Neuen Testament der Klaviermusik“, in das Universum des „größten Revolutionärs der Musikgeschichte“ ein. Schauspieler Branko Samarovski rezitiert.

akzent.at Schauspielerin Gerti Drassl liest mit Michael Maertens und Daniel Keberle aus Arthur Schnitzlers „Anatol“.

Am Samstag, den 10. und Sonntag, 11. August, 15.30 Uhr, lesen Gerti Drassl, Michael Maertens und Daniel Keberle aus Arthur Schnitzlers „Anatol“. Die musikalische Untermalung kommt von Klezmer Reloaded.

Unter dem Titel „Böck liest Wein“ degustiert der bekannte Schauspieler und Weinliebhaber Wolfgang Böck am Samstag, 10. August, 19.30 Uhr, keine edlen Tropfen, sondern serviert eine ganz persönliche Auswahl der literarischen Kleinode.

„Zum Weinen schön, zum Lachen bitter“ in diesem facettenreichen Gesangs- und Rezitationsabend begibt sich Andrea Eckert am Sonntag, 11. August, 19.30 Uhr, auf eine literarisch-musikalische Spurensuche in die Vergangenheit der jüdischen Künstlerseele.

Alle Veranstaltungen des Kultur.Sommer.Semmering finden im Südbahnhotel statt. Karten und weitere Informationen gibt es unter 02664 20025 oder tourismus@semmering.gv.at