Weiter Streit bei „Alma“: Hauptdarstellerin schmeißt hin

Im Südbahnhotel fiel am vergangenen Sonntag der Vorhang für die letzte „Alma – A Show biz ans Ende“-Aufführung. Sämtliche Vorstellungen waren ausverkauft und geprägt von etlichen Streitigkeiten bis hin zum Polizeieinsatz. Produzent Paulus Manker liegt seit Anbeginn der Zusammenarbeit mit der Südbahnhotel Kultur GmbH im Clinch mit ebendieser, die NÖN berichtete.

Kurz vor dem Ende der Aufführungen wurde das „Alma“-Drama aber um ein weiteres Kapitel reicher. Doch dieses Mal war es nicht die Südbahnhotel Kultur GmbH, sondern eine Schauspielerin, die das Fass bei Impresario Manker zum Überlaufen brachte.

Was war passiert? Eine der drei „Alma“-Hauptdarstellerinnen, Anna Werner Friedmann, verkündete vor dem Publikum, dass sie die Einzige im Ensemble sei, die noch bezahlt wurde und deshalb sei das hier auch ihre letzte Vorstellung als „Alma“. Das war an einem Mittwoch, vier Aufführungen vor dem Saisonende von „Alma“. „Ich habe die ,Alma' wahnsinnig gern gespielt, es hat sehr we hgetan, die letzten vier Aufführungen nicht mehr zu spielen. Man darf sich nicht alles gefallen lassen. Es geht weniger um mich, als darum, dass es irgendwann reicht: Wie viel Machtmissbrauch können wir unter dem Deckmantel des Genies dulden?“, sagte Friedmann gegenüber dem „Kurier“.

Nach der Vorstellung gab es laut eines Besuchers für Manker laute Buh-Rufe vom Publikum, dieser revanchierte sich wiederum mit dem Zeigen des Mittelfingers bei den Gästen. Friedmann wurde hingegen mit Standing Ovations verabschiedet.

Manker will wegen „übler Nachrede“ klagen

Doch ganz abgeschlossen ist das Thema für Manker noch nicht. Er wolle die Schauspielerin wegen „übler Nachrede und Verleumdung“ klagen, wie er sagt. Friedmann überlegt noch, ob sie ebenso klagen wird.

Ab 8. September soll im Südbahnhotel unter der Regie von Manker die sechsstündige Aufführung von „Die letzten Tage der Menschheit“ stattfinden. Vorerst fehlen dazu noch die Antragsunterlagen am Gemeindeamt. „Sollten alle Antragsunterlagen auf der Gemeinde abgegeben sein, werden wir diese bearbeiten“, sagt Ortschef Hermann Doppelreiter (ÖVP).