Semmeringtunnel soll Ghegabahn zu attraktivem Tourismusziel machen

Ein neues Kapitel wird in der Geschichte der historischen Semmeringbahn aufgeschlagen, da eine kürzlich veröffentlichte Studie des Historikers Wolfgang Kos aufzeigen konnte, dass die Semmeringregion ab 2030 noch mehr erhebliches touristisches Potenzial mit sich bringt. Die Studie, die im Auftrag des Kunsthauses Mürz in Angriff genommen wurde, beleuchtet die vielen Möglichkeiten, die sich aus der bevorstehenden touristischen Nutzung der historischen Bahnstrecke ergeben können. In der Villa Schönthaler am Semmering wurde die Studie von Wolfgang Kos und Robert Lotter, dem Begründer der Welterberegion Semmering-Schneealpe, präsentiert.

Der Schlüssel zu diesem visionären Vorhaben ist der „Zieltermin 2030“. Dieser Zeitpunkt markiert die Fertigstellung des Basistunnels, durch den alle Fern- und Lastzüge fahren, und ermöglicht somit die Freigabe ausreichender Timeslots auf der Welterbestrecke von Gloggnitz nach Mürzzuschlag. Diese freien Zeitfenster können nicht nur für Lokalzüge, sondern auch für viele touristische Angebote genutzt werden, darunter Nostalgiezüge, moderne Besichtigungsfahrten und Hop-on-hop-off-Verkehr.

Trotz dieser vielversprechenden Aussichten sind noch einige entscheidende Schritte zu unternehmen. Fragen, wie nach der Attraktivität der Semmeringbahn als touristisches Ziel und der Beschaffung und Betreibung von Panoramazügen, müssen noch beantwortet werden. Die Studie behandelt jedoch nicht nur den Tourismusverkehr, sondern auch weitere Aspekte, wie „neue Mobilität“ für Bewohner und Gäste, die Verbesserung der Infrastruktur entlang der Strecke und die Rolle der Unternehmer, insbesondere der neuen Besitzer des Kurhauses und des Südbahnhotels, als Impulsgeber für die Region.

Als Ergänzung zur Studie wird in Band 2 eine digitale Sammlung von 21 Interviews mit politischen Verantwortungsträgern, Experten und Unternehmern veröffentlicht. Diese Gespräche bieten einen tieferen Einblick in die Perspektiven und Visionen für die Zukunft der Semmeringregion.

Insgesamt bringen die bevorstehende touristische Nutzung der Semmeringbahn und die damit verbundene Entwicklung der Region große Chancen. „Die Ghegabahn ist das Salz, welches wertvoller als Gold ist. Das Salz muss nur gewonnen werden“, so Robert Lotter bei der Begrüßung zur Präsentation. Die kommenden Jahre werden entscheidend sein, um diese Visionen in die Tat umzusetzen und die Semmeringregion als begehrtes Reiseziel zu etablieren.