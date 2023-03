Polit-Lokalaugenschein bei Semmeringbasistunnel

Hohen Besuch gab es am Montag im Baulos Fröschnitzgraben. Projektleiter Gerhard Gobiet und sein Stellvertreter Gernot Nipitsch konnten Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne), ÖBB-CEO Andreas Matthä und Vorständin Judith Engel begrüßen. Die Politik wollte sich ein Bild vom Stand der Dinge machen. Eines vorweg: Ministerin Leonore Gewessler zeigte sich tief beeindruckt ob der Ingenieursleistung und meldete sich gleich für die Premierenfahrt an.

400 Meter in die Tiefe

Bevor es mit dem Baulift rund 400 Meter in die Tiefe ging, gab es einleitende Worte und eine Präsentation über das Projekt sowie seine lange Geschichte. Viel wichtiger war der Projektleitung aber auch gleich einen Ausblick zu geben. „Mehr als 95 Prozent des Tunnel sind gegraben“, informierte Gobiet. In Richtung Mürzzuschlag sind in Grautschenhof Ost nur mehr rund 300 Meter zu graben. Gobiet: „Alle vier Vortriebe in diesem Abschnitt werden noch 2023 abgeschlossen werden.“

Nach wie vor herausfordernd ist die Situation im Bereich der „Grasbergstörung“ auf niederösterreichischer Seite. Dort wurden nach umfangreichen Sondermaßnahmen wieder die Vortriebsarbeiten aufgenommen. „Aufgrund der äußert schwierigen Geologie in diesem Abschnitt sind noch rund 900 Meter zurückzulegen, die noch mehr als zwei Jahre dauern werden“, so Gobiet.

Jeder Tag ist eine neue Herausforderung. Aber die Freude geht nie verloren. Projektleiter Gerhard Gobiet

Unter Tag zeigten sich noch viel mehr die Komplexität und die Herausforderungen, denen sich die Ingenieure und Arbeiter jeden Tag zu stellen haben. Über die zwei Schächte im Frößschnitzgraben ging es nicht nur für die rund 30-köpfige Gruppe in den Berg. Tag für Tag werden so auch alle Mitarbeiter und das schwere Gerät in die Tiefe befördert. Und nach der Schicht natürlich auch wieder nach oben.

Um Zeit zu gewinnen, musste die Gruppe rund um Gewessler und Matthä, die auch von Journalisten begleitet wurde, den beschwerlichen Weg unter Tag aber nicht zu Fuß machen. Mit Hilfe von zwei Taxis, gestellt von „Biggis Taxi“ und Taxi Björkhagen, ging es zum Durchbruch zwischen den Baulosen. Auf der anderen Seite warteten dann wieder Busse, die Richtung Grautschenhof fuhren. Mit mächtigen Aufzügen ging es wieder retour an die Oberfläche.

Es macht mich in der Vorstellung klimaglücklich. Bundeministerin Leonore Gewessler

„Die Verkehrswende ist wichtig“, betonte Bundesministerin Gewessler. Sie unterstrich, dass der Semmering-Basistunnel Teil der neuen Südstrecke ist, die, ebenso wie die Weststrecke von Wien nach Salzburg, eine hochattraktive Bahnverbindung darstelle. Die Fahrzeit von Wien nach Graz soll sich mit dem Tunnel auf unter zwei Stunden reduzieren.

Eckdaten Tunnelbau:

Bauzeit: 2012 - 2030

Streckenlänge: 27,3 Kilometer

Nur noch rund 1,5 Kilometer sind zu graben

Kosten: 3,9 Milliarden Euro

1.200 Beschäftigte direkt am Bau

