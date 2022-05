"100 Jahre NÖ": Gummi für die Welt

Werbung

Der aus Feldsberg im heutigen Südmähren stammende Johann Nepomuk Reithoffer war ein Textilunternehmer, der ein Verfahren entwickelt hatte, um seine Stoffe wasserundurchlässig zu machen. Er erhielt ein Monopol für die Herstellung derartiger Produkte und seine Firma entwickelte sich sehr positiv. So positiv, dass er einen neuen Standort mit ausreichend Platz für die Expansion suchte.

So wurde er um 1850 in Wimpassing, damals ein kleines Bauerndorf an der Bergstraße, fündig. Er erwarb eine abgebrannte Mühle und errichtete ein Fabriksgebäude und das immer noch existierende Herrenhaus. Reithoffers Fabrik florierte auch nach der Übergabe an seine Söhne und im 19. Jahrhundert wurde sie stetig erweitert. Im Zusammenhang mit dieser Entwicklung, die auch eine Erweiterung der Produktpalette mit sich brachte, wuchs durch den Zuzug von Arbeitern natürlich auch die Einwohnerzahl des Ortes Wimpassing. So arbeiteten 1870 bereits 800 Menschen in der Fabrik und 1910 etwa 1.200. Dadurch war Wimpassing auch einer der Brennpunkte der großen Streikwelle in der Region in den Jahren 1895 und 1896.

Im Ersten Weltkrieg stellte die Fabrik, die mittlerweile Teil der „Vereinigten Gummiwarenfabriken Harburg - Wien AG“ war, auf Kriegsproduktion um. Die wirtschaftlichen Probleme nach dem Krieg führten zu einer Fusion des Wimpassinger Werkes mit der „Semperit Österreichisch-Amerikanischen Gummiwerke AG“ mit dem Werk in Traiskirchen. Diese Fusion schuf den zweitgrößten Industriekonzern im damaligen Österreich, zu dieser Zeit waren insgesamt 2.500 Personen in der Fabrik beschäftigt.

Auch im Zweiten Weltkrieg war die Wimpassinger Fabrik ein Zentrum der Kriegsproduktion, dazu wurden sowohl Kriegsgefangene als auch zivile Zwangsarbeiter eingesetzt. Obwohl das Werk verhältnismäßig wenige Luftangriffe zu verzeichnen hatte, wurden gegenüber des Werkes zwei Luftschutzstollen gegraben. Diese „Semperit-Bunker“ waren noch Jahrzehnte später Gegenstand vieler Spekulationen. Nach dem Krieg wurde ein Großteil der Werkseinrichtung, insgesamt 642 Waggonladungen, als Reparationsleistung in die Sowjetunion transportiert.

Doch der Betrieb erholte sich auch davon rasch und die Anfangsjahre der Zweiten Republik brachten eine erneute Blütezeit. 1969 war mit 3.867 Personen ein Mitarbeiterrekord erreicht, danach begann die große Krise: Der Absatz ging zurück, das Werk war nicht ausgelastet und die Firma fuhr Verluste ein. 1975 waren nur mehr 2.500 Arbeitnehmer in Wimpassing beschäftigt. In den 80er-Jahren gelang durch große Umstrukturierungen der Umschwung, unter anderem wurde die Reifenproduktion in Traiskirchen verkauft, aber auch die Anzahl der Mitarbeiter sank weiter. Heute präsentiert sich die Semperit AG als internationaler High-Tech-Konzern mit fünfzehn Produktionsstandorten und weltweit fast 7.000 Mitarbeitern.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.