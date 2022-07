"Doppelt kocht besser": Neunkirchner in TV-Kochshow

Werbung Den Sommer genießen Anzeige Ein Besuch in der Therme Bük lohnt sich

Kein Profi, sondern jemand, der wenig bis keine Ahnung vom Kochen hat, steht hinter dem Herd – so lautet das Rezept der neuen TV-Show „Doppelt kocht besser“ im SAT 1-Vorabend. In einer der ersten Folgen überhaupt mit dabei war mit Renate und Martin ein Paar aus Neunkirchen.

Während der kocherfahrenere Martin in der Sendung, die in der Vorwoche ausgestrahlt wurde, die Rolle des „Anleiters“ übernahm (er musste seiner Partnerin via Headset den gesamten Kochprozess vorsagen), stand Renate in der Küche und versuchte, den Anleitungen Folge zu leisten. Was im Rahmen der Sendung zu kniffligen, aber stets humorvollen Momenten führte.

Eine weitere Schwierigkeit in dem Bewerb: Das Rezept – diesmal waren es Königsberger Klopse mit Kartoffelpüree und Roter Beete – gab es für die „Anleiter“ nicht schriftlich, sondern nur mündlich. Notizen waren verboten.

Insgesamt traten an dem Abend drei Paare an – für das Neunkirchner Paar reichte es nicht für den Sieg, aber immerhin für Platz zwei. „Wir wurden erstklassig betreut, alles war gut organisiert und es war eine tolle Erfahrung“, so Renates Bilanz.

Die Teilnahme an der TV-Sendung hatte übrigens sie angestoßen: „Ich habe zufällig gelesen, dass man da mitmachen kann und dachte mir, dass das doch lustig wäre. Martin habe ich anfangs gar nicht gesagt, dass ich unser Bewerbungsvideo tatsächlich abgeschickt habe.“ Mehr unter: www.sat1.at/tv

