Zum 90er die Mitbewohner auf Reise in die Vergangenheit eingeladen

Im gemütlichen Kaffeeeck nahm das Geburtstagskind mit Hausleiterin Elisabeth Windbichler und Pflegedienstleiterin Gabriela Bhattarai Platz und gewährte ihren Gästen eine einzigartige Reise in ihre Vergangenheit. Angefangen bei ihrer Kindheit und Schulzeit, über ihr Familienleben bis hin zu persönlichen Lieblingsmomenten beantwortete die 90-Jährige die Fragen der interessierten Anwesenden. Natürlich durfte eine passende Geburtstagsjause nicht fehlen. Während die Gäste gespannt den Worten von Emilia Hofer lauschten, genossen sie Kaffee, köstlichen Kuchen und prickelnden Sekt. Die 90-Jährige zeigte sich überaus glücklich über die Gelegenheit, ihren Geburtstag auf diese Weise zu verbringen: „Die herzliche Stimmung hat mich sehr berührt. Es war ein tolles Gefühl, sich wieder an all die schönen Momente aus meinem Leben zu erinnern und die Freude darüber teilen zu können.“

Ein prominenter Überraschungsgast

Die Hausleitung hat sich eine besondere Überraschung für Emilia Hofer überlegt. Mitten in den Erzählungen gesellte sich Vizebürgermeister Hubert Haselbacher zur Feiergesellschaft und überreichte der überraschten Seniorin einen prächtigen Blumenstrauß. Dann ließ auch er sich in den Bann ziehen und hörte dem Lebensweg der Seniorin gespannt zu. „Wir möchten unseren Bewohnern unvergessliche Momente bereiten. Was eignet sich besser dafür als der Besuch des Vizebürgermeisters beim eigenen Geburtstag? Wir gratulieren Emilia Hofer herzlich und freuen uns auf weitere wunderbare Jahre mit ihr“, freute sich auch Hausleiterin Elisabeth Windbichler mit dem Geburtstagskind.