Auf der Agenda der Stadt befand sich ein frei zugängliches WLAN-Netz schon länger, jetzt wurden die technischen Vorkehrungen getroffen und man kann den Bürgern und Besuchern der Stadt ein entsprechendes Angebot machen.

„Derzeit kann man am Dr.- Karl-Renner-Platz und vor dem Stadtamt gratis im Internet surfen“, freuen sich Initiator, Vizebürgermeister Erich Santner (SPÖ) und Bürgermeister Irene Gölles (Liste „Wir für Gloggnitz“). Und da man gerade in der Freizeit oft und gerne surft, wird das Service ebenfalls zu den jeweiligen Öffnungszeiten am Eislaufplatz und dann während der Badesaison auch im Naturbad angeboten. Ebenfalls mit eingebunden ist dann auch der Fußballplatz. Möglich wurde die Neuerung nicht zuletzt durch die Förderung durch das EU-Projekt „WiFi4EU“. Erich Santner: „Die genauen Kosten waren 22.000 Euro. Von der EU haben wir eine Förderung in der Höhe von 15.000 Euro erhalten“.