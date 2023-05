Großer NÖN-Test: Was kostet das Krügerl Bier im Bezirk Neunkirchen?

Nachdem in den letzten Monaten die teilweise bereits mehrfache Erhöhung des Bierpreises ein Dauerthema an zahlreichen Stammtischen war, wollte es die NÖN genau wissen – und versuchte zu erheben, was das Krügerl Bier in der Gastronomie denn nun wirklich kostet und wo es am billigsten ist.

Vorausgeschickt muss allerdings in jedem Fall werden, dass es sich um eine rein willkürliche Auswahl an Betrieben handelt, welche in dieses Ranking eingeflossen sind, wobei natürlich versucht wurde, unseren Bezirk geographisch so gut wie möglich abzudecken. Dennoch war es nicht möglich, jeden Gastronomiebetrieb zu besuchen – manche hatten am Tag der Erhebung Ruhetag oder Urlaub, manche waren auch telefonisch nicht erreichbar und manche wollten, aus welchen Gründen auch immer, keine Auskunft geben. Die Auswahl beschränkt sich auch auf Gastronomiebetriebe mit einer gewissen Größe und einem gewissen Angebot an Speisen, sodass Imbissstände, Würstelhütten und kleine Schankbetriebe ohne Küche nicht berücksichtigt werden konnten. Ebenso konnten Lokale, die das Bier nur in Flaschen anbieten, nicht in die Erhebung aufgenommen werden. Berghütten und Vereinskantinen wurden nicht befragt.

Landgasthof Thaler siegt mit 3,60 Euro fürs Krügerl

Insgesamt liegen Daten von 50 Gastronomiebetrieben aus dem ganzen Bezirk vor – im Durchschnitt kostet das Krügerl, genau berechnet, 4,334 Euro. Die Bandbreite variiert von wohlfeilen 3,60 Euro im Landgasthaus Thaler in Thernberg bis zu 5,40 Euro in der gehobenen und der Ausflugsgastronomie. 24 Betriebe, also fast die Hälfte der getesteten Lokale, bieten das Krügerl Bier in dem Bereich zwischen 4,20 und 4,60 Euro an, wobei doch ein gewisses regionales Gefälle feststellbar ist: Im Pittental und im Schneebergland ist das Bier tendenziell billiger als im Schwarzatal, wo sich auch die preislichen Spitzenreiter befinden.

Dennoch findet man auch hier günstige Angebote: So kostet das Krügerl in der Pizzeria „San Marco“ in Loipersbach mit 3,80 Euro genauso viel wie im Café Nove in Ternitz. Im Stadtcafé Neunkirchen zahlt man wie im Gloggnitzer Stiegenwirtshaus 3,90 Euro für den halben Liter Bier. Aber auch gehobene Gastronomie muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Bierpreis dort enorm hoch ist. So kostet das Krügerl Schankbier im mehrfach ausgezeichneten Molzbachhof in Kirchberg am Wechsel mit 4,40 Euro auch nicht mehr als in vielen urigen Wirtshäusern, auch im „falstaff“-prämierten Landgasthof Fally in Ödenkirchen liegt der Preis mit 4,50 Euro im guten Mittelfeld.

Am Beginn der Testung war die große Frage, ob es überhaupt noch Gastronomiebetriebe gibt, in denen ein halber Liter Bier unter 4 Euro zu haben ist – das erfreuliche Ergebnis: Gleich 14 Betriebe konnten diese Latte unterbieten, in drei weiteren Lokalen musste man exakt 4 Euro für das Krügerl bezahlen.

Weitere Anmerkungen der NÖN-Redaktion: Gegenstand der Erhebung war ausschließlich der Preis eines Krügerls Schankbier – egal von welcher Marke – mit einem halben Liter Inhalt. Wenn mehrere Sorten angeschlagen waren, wurde das billigste für die Erhebung herangezogen. Nachdem jedem Unternehmer seine Kalkulation freisteht, soll dieser Test auch darüber keine Aussagen treffen, sondern lediglich einen groben Überblick über die Bierpreise ohne Anspruch auf Vollständigkeit darstellen.

