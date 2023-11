NÖN-Übersicht: Die Vorweihnachtszeit im Bezirk Neunkirchen

Stadt Neunkirchen: Höhepunkt ist der Advent im Stadtpark am 16. und 17. Dezember, jeweils ab 14 Uhr. Die Hütten am Hauptplatz haben von 1. bis 3., von 8. bis 10. und von 22. bis 24. Dezember geöffnet, der Lions Club führt wieder das traditionelle Mariandlschießen durch.

Stadt Ternitz und Umgebung: Der Advent am Stadtplatz findet am 1. und 2., 8. und 9. sowie 15. und 16. Dezember, jeweils von 15 bis 20 Uhr, statt. Am 16. und 17. Dezember findet das Kindermusical „Winterschlaf zur Weihnachtszeit 2 – Vergiftete Kekse“, jeweils ab 15 Uhr, in der Stadthalle statt.

Stadt Gloggnitz und Umgebung: Romantisches Ambiente verspricht die Premiere des Adventmarktes im Schlosspark. Eingeladen wird am 2. und 3. sowie 8., 9. und 10. Dezember von 15 bis 19 Uhr. Die „Rocking Christmas Party“ mit der Band „Dot.com“ geht am 8. Dezember, 18 Uhr, am Karl-Renner-Platz über die Bühne. Das Adventkonzert der „Oberkrainer“ findet am 9. Dezember, 19 Uhr, in der Christkönigskirche statt. Weitere Konzerte gibt es im Rahmen der „moz art“-Reihe am 10. Dezember im Schloss Gloggnitz, die Stadtkapelle spielt am 17. Dezember, 15 Uhr, im Stadtsaal auf. In Prigglitz gibt es am 24. Dezember ein Weihnachtskino am Dorfplatz. Zum Konzert der Musikschule wird am 7. Dezember ab 18 Uhr ins Kulturhaus Enzenreith geladen. Am 1. Dezember singt der Chor Raach ab 19 Uhr in der Pfarrkirche.

Schwarzatal: Der Gesangsverein „Eiche Penk“ lädt am Feiertag, den 8. Dezember, zum Adventkonzert in die Kirche Penk, Beginn ist um 19 Uhr. Einen Tag später, am 9. Dezember, findet der Advent im Breitenauer Park statt, Start ist um 15 Uhr. Bereits am 25. und 26. November findet in der Justizanstalt Schwarzau am Steinfeld ein Weihnachtsmarkt statt, Beginn ist am Samstag um 10 Uhr und am Sonntag um 9 Uhr. Der Föhrenauer Advent findet am 8. und 9. Dezember am Galleehof beim Golfplatz statt, jeweils ab 15 Uhr. Zu einem Adventkonzert lädt die Gemeinde Wimpassing am 11. Dezember ab 18 Uhr ins örtliche Kulturcentrum.

Semmering-Raxgebiet: Der Schottwiener Advent am Kirchenplatz geht am 16. Dezember zwischen 16 und 19 Uhr über die Bühne. Das Schloss Reichenau öffnet zwischen 2. und 17. Dezember jeden Samstag und Sonntag seine Pforten, stets von 14 bis 19 Uhr. Payerbach bittet am 1. Dezember zu „Swinging Christmas“ mit der Black Valley-Big Band in die Ghegahalle, Start ist um 19.30 Uhr. In Schwarzau im Gebirge findet am 2. und 3. Dezember der Adventzauber im Naturpark statt, von 8. bis 10. Dezember veranstaltet die Feuerwehr Naßwald einen Punschstand.

Schneebergland: Von Nah und Fern erwartet die Gemeinde Würflach wieder Gäste, wenn zwischen 7. und 10. Dezember, jeweils ab 14 Uhr, der Advent in der Johannesbachklamm stattfindet. In Schrattenbach findet am 6. und 7. Dezember, jeweils ab 10 Uhr, der Adventmarkt bei Familie Steurer am Gutenmann statt, am 16. Dezember lädt der Schneebergland Alpaka-Hof zum „Alpakazauber“ von 9 bis 16 Uhr. Die Höfleiner Adventmeile erwartet ihre Gäste von 15. bis 17. Dezember, der Advent im Puchberger Kurpark geht bereits am 9. und 10. Dezember, stets ab 14 Uhr, über die Bühne und der Advent in Grünbach in und rund um die Barbarahalle geht am 2. und 3. Dezember (ab 14 bzw. 13 Uhr) in Szene.

Pittental-Wechselgebiet: Die Adventmeile Seebenstein, die alljährlich tausende Schaulustige anlockt, lädt am 2. Dezember (ab 14 Uhr) und am 3. Dezember (ab 12 Uhr) in den Naturpark. In Grimmenstein findet der Adventmarkt wie alle Jahre am 8. Dezember ganztags statt, in Mönichkirchen wiederum gibt es am 2. Dezember ab 15 Uhr eine Adventmarkt-Premiere vor dem Gemeindeamt. In Warth gibt es am 17. Dezember einen Weihnachtsmarkt am Marktplatz (Start um 13 Uhr), in Scheiblingkirchen gibt es am 22. Dezember vorweihnachtliche Klänge der Musikschule im Festsaal der Schule.

Region Aspang: Der traditionelle Adventmarkt am Sparkassenteich findet am 8., 9. und 10. Dezember jeweils ab 14 Uhr statt. Am 8. Dezember findet um 17 Uhr ein Adventkonzert mit dem Chor „Soundhauf'n“ in der Kirche Oberaspang statt.