Reichenau: Fernsehsender zu Gast im Knappenhof

Reporterin Iris Pohl macht sich in ihrer Reihe „Zu Gast im fremden Küchen“ auf die Suche nach längst vergessenen Speisen – und das gemeinsam mit Starkoch Max Stiegl im Knappenhof in Reichenau an der Rax. Zu sehen ist der Beitrag in „Servus am Abend“.

Nach der Ausstrahlung der Sendung kann der Beitrag eine Woche lang bei „Servus TV On“ nachgesehen werden.

In ihrer Reihe „Zu Gast in fremden Küchen“ blickt die studierte Ernährungswissenschafterin Iris Pohl in außergewöhnliche Restaurants mit spannender Geschichte und gutem Essen.

